Росія продовжує нарощувати свої ядерні можливості. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Defenve Express.

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Автократи допомагають одне одному з ядерним озброєнням

Звіт свідчить про швидкий розвиток ядерної програми Китаю, який за підтримки Росії розширює виробництво плутонію та розбудовує інфраструктуру своїх ядерних сил. На сьогодні Пекін вже має 600 розгорнутих ядерних боєголовок, а до 2030 року ця кількість може зрости до 1000. Окрім цього, у західних регіонах країни будуються шахтні комплекси для міжконтинентальних балістичних ракет, кількість яких уже досягла 320 одиниць.

Китай також активно розвиває морську та повітряну складові ядерних сил. Шість атомних підводних човнів Type 094 визнані ефективним стримуючим фактором. На додачу до цього згадано, що йде розробка стратегічного стелс-бомбардувальника H-20, який з дальністю польоту 8 тисяч кілометрів здатний загрожувати континентальній частині США (вочевидь враховуючи можливості дозаправки та дистанційної атаки).

Росія – найбільша ядерна потуга

За оцінками звіту, Росія залишається володарем найбільшого ядерного арсеналу у світі. В її розпорядженні 1550 розгорнутих стратегічних боєголовок та ще близько 2000 тактичних зарядів. Як зазначено у звіті, зараз РФ тримає розгорнутими 310 міжконтинентальних балістичних ракет у складі ракетних військ стратегічного призначення із 1200 зарядами.

Ще до 700 зарядів може нести 10 стратегічних підводних ракетоносія нового класу "Борей" (заплановано 14, наразі введено в дію 8), які поступово замінюють радянські 667БДРМ "Дельфин" (5 у строю). Підводні човни класу "Ясень" також мають стати ключовою частиною ударного потенціалу – їхнє будівництво триває, наразі спущено на воду 6 з 12 запланованих одиниць.

Додатково зазначається про подальшу розробку ядерного торпедного комплексу "Посейдон" з боєголовкою потужністю 2 мегатонни та роботи над міжконтинентальною ракетою з ядерним двигуном "Буревестник". Щодо повітряної компоненти, то зазначено, що до кінця 2020-х років РФ все ж таки може завершити розробку свого нового стратегічного бомбардувальника ПАК-ДА. Також є занепокоєння щодо намірів Росії розмістити ядерну зброю у космосі, що може спричинити серйозну дестабілізацію.

Ядерний потенціал КНДР та Ірану

У доповіді наголошується на активному вдосконаленні Пхеньяном ядерної та ракетної програм. КНДР нарощує запаси збройового плутонію та урану, активно тестує нові твердопаливні ракети, що значно скорочує час їхньої підготовки до запуску. Також ведеться будівництво стратегічного підводного човна, а поряд із міжконтинентальними системами розробляється тактичне ядерне озброєння.

Тегеран своєю чергою збільшує свої запаси високозбагаченого урану, розгортає нові центрифуги, скорочуючи час, необхідний для створення збройового урану. Якщо раніше цей процес займав 10-15 днів, то нині – менше тижня. Водночас країна продовжує випробування нових ракетних технологій. А от його новий космічний ракетоносій Simorgh дозволяє створити балістичну ракету середньої дальності, до 3900 кілометрів, та можливістю нести 1000 кілограмів бойової частини.