Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Трампа в ответ на вопрос журналистов.

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Разговор Трампа и Путина

Трамп заявил, что разочарован телефонным разговором с Путиным и признал, что тот не хочет останавливать войну.

Я очень разочарован разговором, который я имел сегодня с Путиным... Я не думаю, что он хочет остановиться, и это очень плохо,

– сказал президент США.

Кроме этого, во время общения с представителями медиа он подтвердил намерение провести разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским сегодня, 4 июля.

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Напомним, в четверг, 3 июля, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и глава Кремля Владимир Путин провели телефонный разговор. Он длился около часа.

Американский лидер заявил, что остался недоволен телефонным разговором с Путиным. По словам американского президента, беседа не принесла никакого прогресса