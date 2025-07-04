В частности, он сказал, что пока не видит стремления Путина остановить войну. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Трампа во время разговора с журналистами, которое передает агентство Reuters.

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Что заявил Трамп о разговорах с Зеленским и Путиным

Американский лидер сообщил, что его разговор с Зеленским состоится в пятницу, 4 июля. В то же время он заявил, что разочарован общением с российским диктатором Владимиром Путиным.

Мне кажется, что Путина там уже просто нет. Я не вижу, чтобы он хотел остановиться. И это очень плохо,

– отметил Трамп.

Он также добавил, что сейчас глава Кремля не похож на человека, который бы хотел завершить войну.

К слову, ранее СМИ сообщали, что в телефонном разговоре с американским лидером российский диктатор Владимир Путин дал понять, что не намерен прислушиваться к призывам президента США о прекращении войны.

Цели Путина остаются неизменными. Он до сих пор стремится восстановить российское господство в Украине и заставить Запад прекратить поддерживать Киев. Стоит отметить, что решение США на этой неделе о приостановлении поставок оружия украинцам дает значительный импульс усилиям главы Кремля.