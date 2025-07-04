Зокрема, він сказав, що наразі не бачить прагнення Путіна зупинити війну. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Трампа під час розмови з журналістами, яку передає агентство Reuters.

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Що заявив Трамп про розмови із Зеленським та Путіним

Американський лідер повідомив, що його розмова із Зеленським відбудеться у п'ятницю, 4 липня. Водночас він заявив, що розчарований спілкуванням з російським диктатором Володимиром Путіним.

Мені здається, що Путіна там уже просто немає. Я не бачу, щоб він хотів зупинитися. І це дуже погано,

– зазначив сказав Трамп.

Він також додав, що наразі очільник Кремля не схожий на людину, яка б хотіла завершити війну.

До слова, раніше ЗМІ повідомляли, що у телефонній розмові з американським лідером російський диктатор Володимир Путін дав зрозуміти, що не має наміру дослухатися до закликів президента США щодо припинення війни.

Цілі Путіна залишаються незмінними. Він досі прагне відновити російське панування в Україні та примусити Захід припинити підтримувати Київ. Варто зазначити, що рішення США цього тижня щодо призупинення постачання зброї українцям дає значний імпульс зусиллям очільника Кремля.