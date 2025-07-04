У телефонній розмові з американським лідером російський диктатор Володимир Путін дав зрозуміти, що не має наміру дослухатися до закликів президента США щодо припинення війни. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

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Яку стратегію щодо України має Путін

За даними видання, цілі Путіна залишаються незмінними. Він досі прагне відновити російське панування в Україні та примусити Захід припинити підтримувати Київ. Рішення США цього тижня щодо призупинення постачання зброї українцям дає значний імпульс зусиллям очільника Кремля.

Стратегія Путіна спрямована на те, щоб зламати здатність і волю України вести війну, посилюючи тиск на її військове і цивільне населення. Наразі Україна стикається з літом нещадних атак з боку Росії. Тоді як зусилля Трампа щодо досягнення миру зайшли в глухий кут.

Аналітики кажуть, що останні події зміцнюють упевненість Москви в тому, що вона може пережити Україну та її прихильників у війні на виснаження. Це пояснюють тим, що Києву доведеться економити матеріальні засоби, і цей крок, імовірно, прискорить російські успіхи на полі бою.

Але захоплення території може бути не найважливішою метою для Росії на цьому етапі війни. Натомість, як кажуть деякі аналітики, Путін хоче "перемолоти" війська і техніку свого меншого сусіда і підірвати підтримку з боку цивільного населення і Заходу,

– підкреслює WSJ.

Саме тому Росія нарощує авіаудари по Києву та інших містах, що призводить до зростання жертв серед цивільного населення, пошкодження будівель і виснаження мешканців.

Нагадаємо, що 1 липня Politico повідомило, що Пентагон призупинив постачання деяких ракет ППО та інших високоточних боєприпасів до України через занепокоєння щодо низьких запасів зброї США.

Там зауважили, що рішення прийняли ще на початку червня. Проте воно набуває чинності лише зараз. Це викликало занепокоєння серед союзників України в Конгресі через те, що держава може стати вразливішою до російських авіаударів.