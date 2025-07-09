Нова риторика Дональда Трампа може свідчити про принципову зміну його ставлення щодо Росії. Речник Українського конгресового комітету Америки (УКК) Андрій Добрянський розповів 24 Каналу, яких подальших дій щодо розв'язання війни в Україні можна очікувати від президента США.

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Відбудуться певні зміни

Добрянський наголосив, що Трамп за останні дні три рази негативно висловився щодо Путіна. Зокрема в аеропорті він заявив журналістам, що його діалог з російським диктатором не просувається вперед.

Пізніше на вечері з Беньяміном Нетаньягу він висловився про відсутність прогресу з Путіним та заявив про допомогу Україні. І втретє президент США заявив про безперспективність спілкування з очільником Кремля, навіть використавши "міцні" слова. Усі ці три рази Трамп не згадав про Україну.

Вважаю, що липень 2025 року стане історичним, адже відбудуться певні зміни у президента США. Системи, що діяли раніше, більше не будуть працювати так само,

– підкреслив Андрій Добрянський.

Щодо надання зброї України, то будуть, на думку речника УКК, певні домовленості про її продаж з боку США через європейських партнерів.

Зверніть увагу! Ексспівробітник СБУ Іван Ступак вважає, що є сподівання щодо жорсткіших дій Трампа щодо Росії, адже з його боку пролунали дуже потужні сигнали для Путіна.

Також у липні зможемо побачити, за його словами, нові санкції проти Росії з боку адміністрації Білого дому. Крім того, можливий санкційний тиск США і на всі країни БРІКС, більшість з яких надають допомогу Росії.

Зазначимо, що Дональд Трамп після розмови з Володимиром Путіним заявив 4 липня, що "дуже розчарований" її результатами. Він припустив, що очільник Кремля не хоче зупинитися і "це дуже погано".

Також 8 липня Трамп знову згадав про Путіна, наголосивши, що незадоволений ним. Президент США додав, що очільник Кремля "вбиває багато солдатів" та "закидає купою нісенітниць". Трамп додав, що Путін "завжди дуже милий", але це нічого не означає.