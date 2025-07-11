Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Білого дому в соцмережі Х (раніше твітер).

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Трамп в образі Супермена

В пʼятницю, 11 липня, в пресслужбі Білого дому опублікували світлину Дональда Трампа, зображеного в новому образі.

Зокрема, там опублікували фото, згенероване штучним інтелектом, де американський лідер представлений в амплуа "Супермена".

"Символ надії", – саме так почала свій допис пресслужба Білого дому, підписавши світлину. Однак це не єдине, що там вказали. Пресслужба як на самій світлині, так і в підписі до публікації оприлюднила ще низку слів, якими охарактеризували президентство Трампа.

Правда. Справедливість. Американський шлях. Супермен Трамп,

– вказали в пресслужбі Білого дому.



Трамп в образі Супермена / Фото Білого дому (Х)

Зображення "Супермена Трампа" дуже швидко стало вірусним в соцмережі X. За даними ЗМІ, це фото зібрало понад 100 000 переглядів протягом перших 15 хвилин.

Станом на 8:20 цей пост Білого дому має вже 3,8 мільйони переглядів, а вже через трохи більше, ніж 10 хвилин, кількість переглядів сягнула позначки у 4,1 мільйона.