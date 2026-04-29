В соцмережах виникло чимало дискусій через останній допис Білого дому в соцмережі X.

Що відомо про новий допис Білого дому?

Король Британії Чарльз III та королева Камілла прибули до Штатів з нагоди 250-річчя незалежності США. Перший візит монарха до Америки з 2007 року включає в себе зустріч з президентом США, екскурсію до Білого дому та виступ перед американським Конгресом.

У дописі Білого дому в Х Трампа і Чарльза назвали "двома королями". Це спровокувало в соцмережах чимало дискусій.

Дописи Дональда Трампа та його адміністрації часто викликають обурення в соцмережах. Президент США регулярно виставляє згенеровані картинки, де зображає себе в різних ролях. У жовтні 2025 року віцепрезидент США Джей Ді Венс, під час масштабних конфліктів проти політики нинішньої влади, опублікував згенероване штучним інтелектом відео. На ньому Дональд Трамп був зображений в образі короля.

З 2025 року в США регулярно проходять багатомільйонні протести проти політики президента Трампа. Їхній основний лозунг – "Ніяких королів". Мітинг у день народження американського президента, 14 червня, зібрав від 4 до 6 мільйонів людей. У другій хвилі акцій, яка проходила у жовтні, взяли участь 7 мільйонів людей в усіх 50 штатах.

