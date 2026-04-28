Король Чарльз III намагався перевести розмову на інші теми. Про це пише Nеw York Post.
Що сказав Трамп королю Чарльзу ІІІ?
Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з Чарльзом III у Білому домі порушив теми безпеки та міжнародної політики вже у перші хвилини офіційного візиту.
Зокрема, після прибуття королівської родини до Білого дому він нібито згадав про стрілянину, яка сталася напередодні під час вечері. У відповідь британський монарх пожартував, що не хотів би довго перебувати на відкритому місці.
Згодом американський президент, за даними експертки, запитав у короля, чи все гаразд, і додав: "Це недобре". Після цього він перевів розмову на міжнародну політику та згадав Володимира Путіна, заявивши: "Тож зараз я розмовляю з Путіним. Він хоче війни". Король Чарльз III намагався уникнути цієї теми, відповівши: "Ми обговоримо це пізніше", а згодом повторив: "Іншим разом".
Втім, Трамп продовжив і застеріг: "У мене таке відчуття… якщо він зробить те, що сказав, він знищить населення". Після напруженої частини розмови лідери перейшли до більш нейтральних тем.
Президент США запропонував оглянути територію та сказав: "Ви можете бачити прямо крізь це місце… Хотіли б подивитися?", на що Чарльз відповів: "Я впевнений, що ви нам покажете". Пізніше Трамп разом із першою леді Меланією Трамп та королівською парою, зокрема Камілою, вирушили на традиційний післяобідній чай.
У програмі візиту також була участь у садовій вечірці в резиденції британського посла у Вашингтоні.
Які заяви Трамп робив про Путіна раніше?
Президент США Дональд Трамп заявив, що підтримує контакти як із Володимиром Путіним, так і з Володимиром Зеленським. Він назвав взаємну ненависть між ними "смішною" та такою, що заважає врегулюванню війни. Водночас Трамп висловив сподівання, що конфлікт вдасться завершити.
У Кремлі заявили, що десятки українських безпілотників атакували резиденцію Путіна на Валдаї. Російський диктатор одразу поскарживася про це Дональду Трампу. Президент США спершу висловив стурбованість, а потім, вочевидь, почав "прозрівати". У власній соцмережі Truth Social Дональд Трамп репостнув статтю, у якій йдеться, що атаки на Валдай насправді не було, і у Кремлі її вигадали.
Дональд Трамп заявив, що якби росіяни не загрузли в багнюці зі своїми танками, вони були б у Києві за 5 годин. Президент США знову критикував Володимира Зеленського, стверджуючи, що у нього нібито "немає козирів".