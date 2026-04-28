Король Чарльз III намагався перевести розмову на інші теми. Про це пише Nеw York Post.

Дивіться також Жодного іншого президента не намагалися стільки разів убити, – Білий дім про замах на Трампа

Що сказав Трамп королю Чарльзу ІІІ?

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з Чарльзом III у Білому домі порушив теми безпеки та міжнародної політики вже у перші хвилини офіційного візиту.

Зокрема, після прибуття королівської родини до Білого дому він нібито згадав про стрілянину, яка сталася напередодні під час вечері. У відповідь британський монарх пожартував, що не хотів би довго перебувати на відкритому місці.

Згодом американський президент, за даними експертки, запитав у короля, чи все гаразд, і додав: "Це недобре". Після цього він перевів розмову на міжнародну політику та згадав Володимира Путіна, заявивши: "Тож зараз я розмовляю з Путіним. Він хоче війни". Король Чарльз III намагався уникнути цієї теми, відповівши: "Ми обговоримо це пізніше", а згодом повторив: "Іншим разом".

Втім, Трамп продовжив і застеріг: "У мене таке відчуття… якщо він зробить те, що сказав, він знищить населення". Після напруженої частини розмови лідери перейшли до більш нейтральних тем.

Президент США запропонував оглянути територію та сказав: "Ви можете бачити прямо крізь це місце… Хотіли б подивитися?", на що Чарльз відповів: "Я впевнений, що ви нам покажете". Пізніше Трамп разом із першою леді Меланією Трамп та королівською парою, зокрема Камілою, вирушили на традиційний післяобідній чай.

У програмі візиту також була участь у садовій вечірці в резиденції британського посла у Вашингтоні.

Які заяви Трамп робив про Путіна раніше?