Про це він сказав в інтервʼю програмі Special Report на Fox News, передає 24 Канал. Також американський президент вкотре розкритикував Володимира Зеленського.

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Що сказав Трамп

Дональд Трамп, відповідаючи на питання про те, чи вважає він Путіна перешкодою до миру, вдався до звинувачень у бік Володимира Зеленського, у якого нібито "немає козирів", уникнувши критики стосовно російського диктатора.

Журналіст нагадав президенту США про його звернення до Путіна у соцмережі Truth Social, аби той зупинився. Втім, зараз Дональд Трамп зазначив, що Путін, на його думку, хоче переговорів і втомився від війни.

Він зараз виглядає не дуже добре. А йому хочеться виглядати добре. Не забувайте, все мало закінчитись за тиждень. Якби він не загруз у багнюці з тими танками, вони були б у Києві за п’ять годин,

– заявив Трамп.

Крім того, Трамп ухилився від питання про ухвалення додаткових санкцій проти Росії, сказавши лише, що скористається цим, якщо доведеться. Раніше він не раз погрожував обмеженнями Росії. Цього разу сказав, що вторинні санкції на столі.