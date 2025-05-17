Зокрема, Трамп не став називати Путіна перешкодою на шляху до миру після того, як той не прилетів у Стамбул. А там на нього чекав Володимир Зеленський. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Трамп мав жорстку розмову із Зеленським



Президент США заявив, що у нього "була дуже жорстка зустріч із Зеленським". За словами Трампа, йому не сподобалося те, що він сказав, і він не робив усе легше.

І я завжди казав, що у нього немає карт, і у нього немає карт, ви знаєте, я чесний. Він не має карт,

— наголосив господар Білого дому.

Водночас Трамп згадав про Путіна, зокрема про зустріч з ним. Президент США зауважив, що угоду (між Україною та Росією, – 24 Канал) не буде досягнуто, поки за столом не буде його самого.

"Нам потрібно зібратися разом, і я думаю, що ми, ймовірно, заплануємо це", – зазначив Трамп.

Політик додав, що він сам утомився від інших людей, які ведуть мирні переговори між Україною та Росією. Також американський очільник вважає, що Путін утомився від війни.

Крім того, Трамп ухилився від питання про ухвалення додаткових санкцій проти Росії. До слова, раніше він не раз погрожував обмеженнями Росії. А цього разу сказав, що вторинні санкції на столі.

"У мене це завжди було. Я скористаюся цим, якщо доведеться. Я хотів би не використати це. Це, до речі, велика справа. Я щойно це зробив щодо Венесуели", – підсумував Трамп.

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