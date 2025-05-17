Про це розповідає 24 Канал з посиланням на CNN. Як вважає журналіст CNN Нік Патон Волш, переговори у Стамбулі виявилися кроком назад — і продемонстрували, що США під керівництвом Трампа не готові тиснути на Кремль.

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Кремль імітує мир, Трамп імітує тиск

Волш зауважує, що обміни полоненими давно стали регулярною практикою, а Україна вже неодноразово закликала до негайного, повного і безумовного припинення бойових дій. Росія ці вимоги вперто ігнорувала аж поки не запропонувала перемовини на нижчому рівні, замість обіцяної зустрічі Зеленського з Путіним.

Усе це відбулося на тлі демонстративної "дипломатичної гнучкості" Трампа. На початку тижня він погодився підтримати місячне припинення вогню – принаймні на словах. Але вже за кілька днів сам заявив, що нічого не очікує від Росії без його особистої присутності на переговорах. Таким чином він фактично нейтралізував зусилля союзників і самих українців.

Європейські лідери встигли двічі поговорити з Трампом телефоном, сподіваючись переконати його бути рішучішим. Проте Трамп досі не проявляє готовності жорстко відповідати Путіну, навіть публічно.

Аналітики CNN зазначають, що Путін майстерно користується м’якістю Трампа, пропонуючи фіктивні кроки до миру, не поступаючись у ключових питаннях, і навіть вимагаючи території, які ще не контролює. А США, своєю чергою, дають йому простір діяти.

Як наголошує Волш, дипломатія за цей тиждень лише замаскувала незмінну реальність, що Кремль не шукає миру, а Трамп – не готовий цього вимагати.