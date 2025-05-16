Про це в етері 24 Каналу зазначив екссекретар Польської делегації у Парламенті НАТО Пьотр Кульпа, пояснивши, що росіяни використовують ці переговори для свого іміджу і хочуть показати, що вони буцімто готові вести діалог.

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Який ключовий меседж щодо Росії має бачити світ

Кульпа нагадав, що у Стамбульських домовленостях 2022 року було вказано, що члени Ради Безпеки ООН могли б бути гарантами перемир'я. Він висловив думку, що це гарна ідея, але за однієї умови – якщо вигнати Росію з ООН.

"Бо членом ООН є СРСР, Росія в Радбезі перебуває нелегально. Можна було б використати цей аргумент, аби повернути Радбезу ООН можливість бути гарантом, бо Росія блокує увесь міжнародний порядок", – наголосив Кульпа.

Сьогодні, за переконанням екссекретаря Польської делегації у Парламенті НАТО, не варто очікувати від Росії дотримання миру. З його слів, якщо оцінювати поведінку росіян, то це нагадує гру, яка націлена на те, щоб показувати світу, що чорне – це біле й навпаки.

Вони хочуть замазувати картину, в якій вони є злочинцями, які напали на країну, яка добровільно здала ядерну зброю. Це має бути основним меседжем, який світ повинен отримувати,

– підкреслив Кульпа.

Він також підсумував, що без розв'язання питання російської агресії, членства Росії в ООН, повернення можливості міжнародних інститутів справлятися з викликами війни, світ буде занурюватися у беззаконня, яке поширюватиметься всюди.

Нагадаємо, що 16 травня у Стамбулі пройшли переговори між Україною та Росією, які стали першою прямою зустріччю країн з 2022 року. Як вона пройшла, про що заявила українська сторона – читайте в матеріалі.