Ймовірність досягнення мирних угод

Рівень делегації – просто представники, але не керівники структур (Костюков, звичайно, впливова постать, але формально він керує лише структурним підрозділом міноборони). Про це заявив Ігор Тишкевич, інформує 24 Канал.

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Зважаючи на це, можливість досягнення якихось компромісів близька до нуля.

Для України безглуздо обговорювати документи 2022 року бодай тому, що на той момент війська Росії стояли під Києвом, а Чорноморський флот – під Одесою.

Для Росії обговорювати документи 2022 року без підняття теми захоплених територій (якої в тих документах немає) так само безглуздо, оскільки це "відмова від нових територій".

Формулювання нових тез та напрацювання нових документів не робляться без підготовки. Звичайно, є тези російської сторони, є тези української сторони. Ними обміняються. Але за кілька годин вийти навіть на контури компромісів навряд чи можливо.

Сторони обміняються документами і, мабуть, домовлятимуться ще зустрічатися. Без практичних результатів.

Таким чином Владімір Путін намагається показати "готовність до переговорів" і все ж таки розділити треки діалогу на ЄС – Росія, Росія – США і Росія – Україна. Тобто постійними "переговорами" Росія спробує відродити навіть не Нормандський формат, а Тристоронню контактну групу періоду "Мінська-2". Саме тому російська делегація виступала проти участі представників США.

Повторю, Путіну необхідно виділити окремий "український трек" та, як мінімум, відокремити його від діалогу з адміністрацією Дональда Трампа. Як максимум – створити окремий трек діалогу з країнами ЄС.

Саме тому Росія паралельно з переговорами в Туреччині намагається грати в натяки на шантаж. Паралельно відбувається візит Андрєя Бєлоусова до Білорусі. Там він багато говорить із Алєксандром Лукашенком про озброєння, "політику стримування" (читай ядерний шантаж). А потім зустрічається з Віктором Хреніним (міністр оборони Білорусі – 24 Канал) і обговорює посилення взаємодії двох міністерств. Тим часом армія Росії активізувалася на фронті.

Путін грає у війну та в гру "що мені буде за те, що я згоден розмовляти з Україною". Вкотре підвищує ставки. Точніше, починає підвищувати перед літньою кампанією. У таких умовах можливості досягнення хоч якихось мирних угод існують лише за колосальних поступок української сторони. Іти на які немає сенсу.

Таким чином, варто просто визнати – війна продовжується, при спробах Росії розділити питання війни в Україні та відносини з ЄС та США. Якось так.