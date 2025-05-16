І тут прийшов Дональд Трамп, який нахвалював Владіміра Путіна, обіцяв зняти санкції, посилав делегації обійматися зі свитою агресора. Говорив з ним по телефону, називав другом, обіцяв задовольнити низку його вимог. Про це заявив Петро Олещук, інформує 24 Канал.

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Причина все більшого нахабства Путіна

З погляду Трампа, він протягував руку та робив дуже щедру пропозицію, яку Путін мав прийняти. За нею йшли перезавантаження відносин, спільний бізнес і дуже багато грошей.

Але для самого Путіна все було не так. Очільник Кремля знає, що він вбивця, терорист і міжнародний злочинець. І якщо вже з ним так рвуться дружити, значить в опонентів все дуже і дуже погано, вони дуже і дуже слабкі. Тому з ними не треба домовлятися. Треба всіх добивати, поки є така нагода.

Це і є причина того, чому на наших очах Путін все більше і більше нахабнів. Зрештою, він відкрито направив усі ці "переговори" за відомою адресою. Навіщо йому переговори? Він майже усіх переміг, а головний ворог, США, і так капітулював без бою.

Тепер Путін "усім покаже". Включно з НАТО. На території НАТО.

От так прекрасно завершуються вояжі різних Віткоффів, який у майбутньому можна буде брати для ілюстрації статей під назвою "некомпетентність".

Завершення війни по-трампівськи реально розтягує війну у часі. І, можливо, виводить її через невеликий проміжок часу на абсолютно інший рівень. Нахабність Путіна показує: він все уже вирішив і буде бити прямо по західному ворогу. Поки цей ворог, на його думку, максимально слабкий.