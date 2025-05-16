И тут пришел Дональд Трамп, который нахваливал Владимира Путина, обещал снять санкции, посылал делегации обниматься со свитой агрессора. Говорил с ним по телефону, называл другом, обещал удовлетворить ряд его требований. Об этом заявил Петр Олещук, информирует 24 Канал.

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Причина все большей наглости Путина

С точки зрения Трампа, он протягивал руку и делал очень щедрое предложение, которое Путин должен был принять. За ней шли перезагрузки отношений, совместный бизнес и очень много денег.

Но для самого Путина все было не так. Глава Кремля знает, что он убийца, террорист и международный преступник. И если уж с ним так рвутся дружить, значит у оппонентов все очень и очень плохо, они очень и очень слабые. Поэтому с ними не надо договариваться. Надо всех добивать, пока есть такая возможность.

Это и есть причина того, почему на наших глазах Путин все больше и больше наглел. В конце концов, он открыто направил все эти "переговоры" по известному адресу. Зачем ему переговоры? Он почти всех победил, а главный враг, США, и так капитулировал без боя.

Теперь Путин "всем покажет". Включая НАТО. На территории НАТО.

Вот так прекрасно завершаются вояжи разных Виткоффов, который в будущем можно будет брать для иллюстрации статей под названием "некомпетентность".

Завершение войны по-трамповски реально растягивает войну во времени. И, возможно, выводит ее через небольшой промежуток времени на совершенно другой уровень. Наглость Путина показывает: он все уже решил и будет бить прямо по западному врагу. Пока этот враг, по его мнению, максимально слаб.