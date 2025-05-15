Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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Что заявил Трамп о переговорах в Турции

Американский лидер прокомментировал отсутствие Путина на переговорах, когда был в Катаре во время своего турне по Ближнему Востоку.

Зачем ему ехать, если меня там нет? Я и не думал, что Путин вообще сможет приехать, если я там не присутствую,

– заявил президент США.

После того, как глава Кремля утвердил состав делегации России для переговоров с Украиной, стало ясно, что самого Владимира Путина на них не будет.

В то же время Дональд Трамп отметил, что может приехать в Турцию в пятницу, 16 мая, "если это будет уместным".

Напомним, что президент Украины согласился возобновить переговоры с Россией в Стамбуле, 15 мая. Это предложил Путин во время своего выступления среди ночи 11 мая.

Украинский лидер заявил, что "будет ждать Путина в Турции лично". Позиция Владимира Зеленского не изменилась.