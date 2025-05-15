Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Sky News.

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Що заявив Трамп про переговори в Туреччині

Американський лідер прокоментував відсутність Путіна на перемовинах, коли перебував у Катарі під час свого турне Близьким Сходом.

Навіщо йому їхати, якщо мене там немає? Я й не думав, що Путін узагалі зможе приїхати, якщо я там не присутній,

– заявив президент США.

Після того, як очільник Кремля затвердив склад делегації Росії для переговорів з Україною, стало ясно, що самого Владіміра Путіна на них не буде.

Водночас Дональд Трамп зазначив, що може приїхати в Туреччину у п'ятницю, 16 травня, "якщо це буде доречним".

Нагадаємо, що президент України погодився відновити переговори з Росією в Стамбулі, 15 травня. Це запропонував Путін під час свого виступу серед ночі 11 травня.

Український лідер заявив, що "чекатиме на Путіна в Туреччині особисто". Позиція Володимира Зеленського не змінилася.