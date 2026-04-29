Новий допис Трамп опублікував у власній соцмережі Truth Social.

Що опублікував Трамп?

Президент США поділився зображенням, згенерованим нейромережами. На фото він – в образі, схожому на героя фільму "Термінатор", у сонцезахисних окулярах та з автоматом в руках. На задньому плані видно серію вибухів.

Більше ніякого містера Хорошого хлопця,

– так Трамп підписав допис.

Цікаво, що 19 квітня президент США казав ці слова, коли погрожував завдати ударів по іранських підстанціях.

Також американський президент закликав іранський режим, який не знає як підписати ядерну угоду, "зібратися з силами". Багато хто не зрозумів, що він мав на увазі. У Sky News вважають, що президент США знову тиснутиме на Іран, щоб той позбувся всіх своїх запасів збагаченого урану.

Зверніть увагу! Сходознавець, ​​заступник директора українського Think Tank "Центр близькосхідних досліджень" Сергій Данилов в розмові з 24 Каналом заявив, що режим припинення вогню є дуже дивним. На його думку, якби в Трампа був час, то водна блокада портів, експорту й імпорту призвела б до колапсу Ірану. Але в Трампа немає часу, бо на нього тиснуть як всередині країни, так і власні партнери. Данилов заявляє, що в Ірані на Корпус Вартових ніхто тиснути не може. Тому вони можуть вважати, що в них є місяць-два, а в Трампа є тиждень-два.

Що відомо про "перевтілення" Трампа?

Президент США регулярно виставляє у соцмережі, згенеровані ШІ, зображення.

У травні 2025 року Трамп виклав своє фото в образі Папи Римського. Згодом світлину американського лідера в образі понтифіка також поширив Білий дім.

Це не єдине фото з релігійними елементами, яке постив президент США. У квітні Дональд Трамп опублікував у соцмережі фото, де він зображений в образі Ісуса.

Ще раніше, у квітні 2025 року, Білий Дім виставляв згенероване фото, де Трамп зображений як Супермен. "Правда. Справедливість. Американський шлях. Супермен Трамп" – писали у пресслужбі Білого дому.