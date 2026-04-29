Почему этот инцидент является таким редким, объяснили The War Zone.

Смотрите также Риск ядерной катастрофы вырос: действительно ли это возможно и от каких стран есть наибольшая угроза

Что известно об обстреле американским кораблем иранского судна?

После блокады Ормузского пролива Ираном Дональд Трамп объявил, что ВМС США в ответ начнут собственную блокаду. Американские корабли должны были перехватывать все суда связанные с Ираном, или те, которые заходили в иранские порты.

Военно-морские силы США заметили большой контейнеровоз Touska. Американский эсминец класса Arleigh Burke, USS Spruance (DDG-111), приблизился к судну, чтобы перехватить его 19 апреля. Однако контейнеровоз Touska проигнорировал требования американского корабля, который совершил 5 предупредительных выстрелов.

Американский эсминец обстреливает из собственной пушки иранский корабль: смотрите видео

Поэтому эсминец после последнего предупреждения открыл огонь из своей 127-миллиметровой пушки Mark 45. Всего он нанес 9 выстрелов. В результате был поврежден двигатель американского корабля. После попадания экипаж судна начал выполнять требования американцев. После этого американские военные высадились на корабль и захватили его.

Когда подобный случай был в последний раз?

Последний раз корабль ВМС США применил свою пушку для обстрела корабля с экипажем 38 лет назад, 18 апреля 1988 года, во время операции "Богомол".

Обратите внимание! Операция "Богомол" – военная операция США против Ирана во время Ирако-Иранской войны 1980 – 1988 годов. Поводом стал подрыв 14 апреля 1988 года американского корабля Samuel B. Roberts на иранской мине. 18 апреля американский ответ повредил две иранские нефтяные платформы, два фрегата, корабль быстрого нападения, несколько вооруженных лодок и два истребителя. Атака заставила Иран согласиться на прекращение огня с Ираком позже тем же летом, закончив восьмилетнюю войну в регионе.

Тогда, используя палубные пушки, американские военные уничтожили иранский патрульный корабль. Иранское судно проигнорировало три предупреждения и запустило по американским кораблям противокорабельную ракету. В затоплении участвовали 3 американских корабля:

эсминец класса Belknap USS Wainwright (CG-28);

фрегат класса Knox USS Bagley (FF-1069);

фрегат класса Oliver Hazard Perry USS Simpson (FFG-56)

После этого американский флот использовал палубные пушки только для уничтожения малых лодок и морских дронов. Хотя другие страны использовали палубные пушки для ударов по кораблям с экипажем даже в последние годы.

Что сейчас происходит в Ормузском проливе?

По сообщениям американских СМИ, Трамп приказал готовить длительную блокаду Ирана. Он считает блокаду менее рискованным вариантом по сравнению с военными ударами