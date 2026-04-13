Про це пише CNN.

Що відомо про перемовини США та Ірану?

Американський чиновник повідомив, що Штати та Іран продовжують дипломатичні перемовини для завершення війни на Близькому Сході.

Між США та Іраном триває взаємодія та просування у спробах досягти угоди,

– сказав чиновник.

Відповідна заява пролунала на тлі тривалих переговорів між Вашингтоном і Тегераном, які відбулись у суботу, 11 квітня, в Пакистані й не дали відчутних результатів.

Наразі достеменно невідомо, чи відбудеться особиста зустріч делегацій США та Ірану в майбутньому.

Що про це каже сам Трамп?

Дещо раніше президент Трамп повідомив журналістам у Білому домі, що його адміністрація вранці 13 квітня отримала сигнал від іранської сторони, нібито "вони дуже хотіли б укласти угоду".

Заява американського лідера звучала менш ніж за три години після запровадження США морської блокади іранських портів, а також на тлі безрезультативних переговорів у Пакистані.

Трамп заявив, що головною перешкодою в переговорах з Іраном залишається ядерне питання й вкотре наголосив, що "Іран не матиме ядерної зброї".

Ми домовилися про багато речей, але вони не домовилися про це, і я думаю, що вони домовляться. Я майже впевнений у цьому. Насправді, я впевнений у цьому. Якщо вони не домовляться, угоди не буде. Угоди ніколи не буде,

– сказав Трамп.

Також республіканець додав, що ще одним пріоритетом для США є повернення збагаченого урану, який наразі перебуває в Ірані. За його словами, американські сили мають намір повернути пил: "Ми повернемо його. Або ми повернемо його від них, або ми його заберемо".

