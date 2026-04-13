Об этом пишет CNN.
Смотрите также "Быстро и бескомпромиссно": Трамп угрожает уничтожить иранские суда в Ормузском проливе
Что известно о переговорах США и Ирана?
Американский чиновник сообщил, что Штаты и Иран продолжают дипломатические переговоры для завершения войны на Ближнем Востоке.
Между США и Ираном продолжается взаимодействие и продвижение в попытках достичь соглашения,
– сказал чиновник.
Соответствующее заявление прозвучало на фоне длительных переговоров между Вашингтоном и Тегераном, которые состоялись в субботу, 11 апреля, в Пакистане и не дали ощутимых результатов.
Пока точно неизвестно, состоится ли личная встреча делегаций США и Ирана в будущем.
Что об этом говорит сам Трамп?
Несколько ранее президент Трамп сообщил журналистам в Белом доме, что его администрация утром 13 апреля получила сигнал от иранской стороны, якобы "они очень хотели бы заключить соглашение".
Заявление американского лидера звучало менее чем через три часа после введения США морской блокады иранских портов, а также на фоне безрезультативных переговоров в Пакистане.
Трамп заявил, что главным препятствием в переговорах с Ираном остается ядерный вопрос и в очередной раз подчеркнул, что "Иран не будет иметь ядерного оружия".
Мы договорились о многих вещах, но они не договорились об этом, и я думаю, что они договорятся. Я почти уверен в этом. На самом деле, я уверен в этом. Если они не договорятся, соглашения не будет. Соглашения никогда не будет,
– сказал Трамп.
Также республиканец добавил, что еще одним приоритетом для США является возвращение обогащенного урана, который сейчас находится в Иране. По его словам, американские силы намерены вернуть пыль: "Мы вернем его. Или мы вернем его от них, или мы его заберем".
Днем 13 апреля Дональд Трамп заявил, что Штаты ввели ограничения на морской доступ к иранским портам и зонам в Персидском, Оманском заливах и Аравийском море. Американский лидер в очередной раз отметил, что силы США потопили 158 кораблей Ирана и пригрозил снова сокрушить все суда врага в Ормузском проливе.
США 13 апреля таки ввели ограничения на морской доступ к иранским портам, блокируя Ормузский пролив. Фактически, все суда, заходящие или выходящие из зоны блокировки США могут быть захвачены.
В Тегеране готовят ответ на блокаду США Ормузского пролива. Представитель иранских военных отметил, что ограничения Америки в отношении судов Ирана будет считаться пиратством, а также добавил, что из-за действий США в проливе могут пострадать все порты в Персидском заливе.
12 апреля Армия обороны Израиля была переведена в состояние повышенной боевой готовности. Это произошло после провала переговоров США и Ирана в Пакистане 11 апреля. Военные готовятся возобновлять боевые действия в ближайшее время.