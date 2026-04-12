Израиль привел войска в состояние повышенной боевой готовности

Военные готовятся к возможному возобновлению боевых действий в ближайшей перспективе. Об этом пишет Ynet со ссылкой на источники во власти.

Смотрите также "Могу уничтожить Иран за день": Трамп провел параллели с Венесуэлой и озвучил цель по Тегерану

Израиль готовится к войне?

Начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля Эяль Замир приказал перевести войска в режим повышенной боевой готовности. Решение принято на фоне провала переговоров между США и Ираном по завершению конфликта.

По данным журналистов, ЦАХАЛ готовится к возможному возобновлению боевых действий против Ирана уже в ближайшее время. В войсках введен упорядоченный боевой протокол, который применялся во время предыдущих этапов конфликта в 2025 и 2026 годах.

В армии также ускорили процессы оперативного планирования и пересмотра боевых сценариев. Всем родам войск приказано поддерживать максимальную готовность к реагированию и сократить время развертывания сил.

Военное командование работает над устранением возможных оперативных недостатков в структуре обороны. По словам источников, ситуация рассматривается как потенциально опасная из-за отсутствия дипломатического прогресса.

Ранее сообщалось, что переговоры США и Ирана в Исламабаде завершились без договоренностей по ядерной программе. После этого Вашингтон объявил об усилении контроля в Ормузском проливе и возможных жестких мерах против Тегерана.

В СМИ также отмечается, что стороны не смогли согласовать вопросы ядерной программы и безопасности судоходства. На этом фоне ситуация в регионе остается крайне напряженной и нестабильной.

Что известно о провале переговоров? Переговоры между США и Ираном завершились без достижения окончательного соглашения по ключевому вопросу – иранской ядерной программы. Трамп заявил, что большинство пунктов обсуждения были согласованы, однако именно ядерный аспект остался нерешенным. По его словам, Иран не демонстрирует готовности отказаться от стремления получить ядерное оружие, что и стало главным препятствием для договоренностей.

Трамп также обвинил Тегеран в невыполнении предыдущих обязательств по открытию Ормузского пролива, что, по его мнению, уже повлекло дестабилизацию на мировых рынках. Он отметил, что действия Ирана нарушают международные правила и вредят глобальной экономике.

После провала переговоров американская сторона заявила о подготовке более жестких мер против Ирана. В частности, Трамп объявил о намерении усилить контроль над судоходством в Ормузском проливе и ограничить возможности Ирана получать прибыль от этого маршрута.

В Вашингтоне подчеркнули, что США оставляют за собой право на дальнейшие действия в случае эскалации конфликта. В то же время ситуация вокруг переговорного процесса остается напряженной и без признаков быстрого компромисса.



