Чем недовольны американцы?

Более половины избирателей в США не одобряют экономическую политику своего президента. В частности, они недовольны последствиями тарифов, а также войны в Иране, передает Financial Times.

Накануне борьбы за контроль над обеими палатами Конгресса самыми острыми проблемами для американцев остаются инфляция и стоимость жизни, показал общенациональный опрос Focaldata. Почти 58% зарегистрированных избирателей заявили, что "категорически" или "несколько" не одобряют действия президента по этим вопросам.

Кроме того, чуть более 50% респондентов не согласны с политикой Трампа в сфере занятости и экономики, а 55% убеждены, что введенные им пошлины нанесли ущерб США. В то же время лишь около четверти американцев верят, что торговая политика президента способствовала экономическому развитию страны.

Напомним, конце февраля США вместе с Израилем впервые нанесли удары по Ирану, что спровоцировало многомесячный конфликт и фактическое блокирование Ормузского пролива.

Из-за этого мир столкнулся с перебоями в поставках нефти и резким подорожанием энергоносителей. И хотя сейчас между сторонами продолжается шаткое перемирие, Трамп пытается договориться с Тегераном о прекращении боевых действий и избежать нового инфляционного скачка – как раз накануне промежуточных выборов.

Как дорожает топливо в США?

Но пока цены продолжают расти. В начале мая бензин для американцев впервые с июля 2022 года стоил более 4,50 доллара за галлон, писал Reuters. В то же время самые большие средние ценники зафиксировали в Калифорнии – 6,14 доллара за галлон.

С приближением пика летнего сезона поездок, стремительный рост цен на топливо представляет серьезный политический риск для президента и его Республиканской партии, которые готовятся к промежуточным выборам,

– также отмечали в материале.

К слову, в Morgan Stanley отмечают, что запасы бензина в США сокращаются быстрее, чем это обычно происходит в сезон. По базовому прогнозу, до конца августа они могут опуститься ниже 200 миллионов баррелей – почти до исторических минимумов для лета. А вот спрос на топливо остается относительно устойчивым несмотря на высокие цены на заправках. В то же время министр финансов Скотт Бессент считает, что до конца 2026 года нефть начнет дешеветь.

В свою очередь в эксклюзивном комментарии для 24 Канала политтехнолог Михаил Шейтельман обратил внимание на то, что США и Иран "близки к мирному согласованию". По словам эксперта, сейчас Трамп в сложной ситуации, но надежда на договоренности есть.

