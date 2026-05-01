Почему масло дорожает из-за нефти?
Это связано с ожиданиями по увеличению спроса на биотопливо. Детали объяснили в Bloomberg в пятницу, 1 мая.
В целом цены на масла, в частности подсолнечное, пальмовое, рапсовое и соевое, сейчас находятся на самом высоком уровне со времени после начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.
Как росли цены на растительные масла / Bloomberg, данные UN's FAO
Дело в том, что в условиях дефицита горючего после начала войны в Иране правительства разных стран все больше обращают внимание на биотопливо, например этанол. Его производят из сельскохозяйственных культур и используют для автомобилей, судов и даже самолетов.
Более того, популярность такой альтернативы начала стремительно расти еще в начале 2000-х годов – на фоне курса на "зеленую" энергетику. Среди преимуществ отмечали:
создание стабильного рынка сбыта на агрокультуры;
побочные продукты производства, например корма для животных, что помогает сдерживать цены на мясо.
Однако рост спроса на биотопливо имеет и обратную сторону. Критики предостерегают, что расширение его производства может стать приоритетнее продовольствия, особенно в неурожайные годы.
Кстати! Недавно в ООН уже предупредили, что потенциальный переход на биотопливо усилит колебания цен на продукты питания, особенно в Африке и Азии.
Сейчас изменения уже отражаются на полках супермаркетов. Так, японская компания Showa Sangyo на этой неделе подняла цены на масло для жарки более чем на 25%.
Что происходит с ценами в Украине?
Согласно новому прогнозу Нацбанка, в ближайшие месяцы инфляция будет оставаться близкой к текущему уровню, но ускорится во втором полугодии – до 9,4% в конце 2026 года.
Интересно, что Украина также не остается в стороне от мировых "трендов". Ее цель – до 2030 года ежегодно производить 1 миллиард кубометров биометана, в частности экспортировать его в Европу. Для этого предусмотрено строительство новых заводов, модернизация старых установок и поощрение инвестирования.