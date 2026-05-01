Почему масло дорожает из-за нефти?

Это связано с ожиданиями по увеличению спроса на биотопливо. Детали объяснили в Bloomberg в пятницу, 1 мая.

В целом цены на масла, в частности подсолнечное, пальмовое, рапсовое и соевое, сейчас находятся на самом высоком уровне со времени после начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.



Как росли цены на растительные масла / Bloomberg, данные UN's FAO

Дело в том, что в условиях дефицита горючего после начала войны в Иране правительства разных стран все больше обращают внимание на биотопливо, например этанол. Его производят из сельскохозяйственных культур и используют для автомобилей, судов и даже самолетов.

Более того, популярность такой альтернативы начала стремительно расти еще в начале 2000-х годов – на фоне курса на "зеленую" энергетику. Среди преимуществ отмечали:

создание стабильного рынка сбыта на агрокультуры;

побочные продукты производства, например корма для животных, что помогает сдерживать цены на мясо.

Однако рост спроса на биотопливо имеет и обратную сторону. Критики предостерегают, что расширение его производства может стать приоритетнее продовольствия, особенно в неурожайные годы.

Кстати! Недавно в ООН уже предупредили, что потенциальный переход на биотопливо усилит колебания цен на продукты питания, особенно в Африке и Азии.

Сейчас изменения уже отражаются на полках супермаркетов. Так, японская компания Showa Sangyo на этой неделе подняла цены на масло для жарки более чем на 25%.

Что происходит с ценами в Украине?