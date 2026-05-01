На сколько продлили программу кешбэка на топливо

Государство продолжит компенсировать часть расходов на топливо для украинцев через программу "Национальный кешбэк", однако с некоторыми изменениями. Об этом сообщили в Министерстве экономики 29 апреля.

Действие программы кешбэка на топливо продлили до 31 мая 2026 года из-за сохранения высоких цен на бензин, автогаз и дизтопливо в Украине. Однако если раньше максимальная сумма компенсации составляла 1 тысячу гривен, то в мае лимит – 500 гривен.

Как и раньше, процент кешбэка зависит от типа горючего, а экономия на литре составляет ориентировочно от 2 до 13 гривен:

15% – на дизель;

10% – на бензин;

5% – на автогаз.

Воспользоваться кешбэком можно практически по всей территории Украины, поскольку в программе участвуют 219 операторов автозаправочных станций. Его начисляют только за безналичную оплату горючего.

По данным Минэкономики, 91% пользователей кешбэка имеют авто бюджетного класса с небольшим объемом двигателя. Компенсированные средства в основном тратят на оплату коммунальных услуг и ежедневные расходы.

Также их можно использовать для покупки лекарств, книг, товаров украинского производства. Деньги на карте нацкешбэка можно направить на получение почтовых услуг и благотворительность, в частности – поддержку украинских защитников.

Начисленные средства кешбэка нужно использовать до 30 июня 2026 года. Однако по словам заместителя министра экономики Виталия Киндратива в интервью Укринформу, эта дата не означает завершения программы. Она является технической, а дальнейшие решения о продлении или корректировке будут зависеть от возможностей бюджета, спроса и результатов.

Для кого в мае прекратит действовать льготная цена на электроэнергию

Льготный тариф на свет доступен для украинцев, которые используют электроотопление в своих частных домах или квартирах в многоэтажках. Он позволяет домохозяйствам сэкономить на электроэнергии до 40%.

Ключевым условием является отсутствие других видов отопления, например, газового или централизованного.

Как сообщает премьер-министр Украины Юлия Свириденко, льготная цена на электроэнергию предусмотрена для этой категории потребителей на период с 1 октября до 30 апреля:

2,64 гривны за киловатт-час в случае потребления до 2 тысяч киловатт-часов в месяц;

4,32 гривны за киловатт-час при потреблении свыше этого объема.

С 1 мая и до 30 сентября для всех бытовых потребителей будет действовать одинаковая цена – 4,32 гривны за киловатт-час.

Заметим, что правительство продлило действие этого тарифа, зафиксировав его для населения до 31 октября 2026 года в пределах режима ПСО. Это означает, что Энергоатом и Укргидроэнерго обязаны обеспечивать бытовых потребителей электроэнергией по цене 4,32 гривны за киловатт-час.

Что будет с субсидиями с 1 мая

В мае в Украине пересчитают жилищные субсидии на неотапливаемый сезон. Как сообщили в Пенсионном фонде, для большинства получателей переназначение произойдет автоматически. Однако если данные о составе домохозяйства или имущественное положение изменились, нужно сообщать об этом в ПФУ в течение 30 дней.

Среди получателей адресной помощи на оплату коммунальных услуг существуют несколько категорий, которым субсидию назначают после подачи заявления и декларации в Пенсионный фонд. Речь идет о следующих случаях:

если в отопительном сезоне субсидию не получали или ее размер составлял "0";

в случае аренды жилья, где фактически проживают и платят за коммунальные услуги;

если домохозяйство претендует на субсидию для приобретения сжиженного газа, жидкого или твердого печного топлива;

если в составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица;

если в доме проживает меньше людей, чем зарегистрировано.

Подавать документы можно лично через любой сервисный центр Фонда и Центр предоставления административных услуг, а также дистанционно: по почте, через портал ПФУ или Дию.

Субсидия на неотапливаемый период будет действовать с 1 мая до 30 сентября.

Каким будет курс доллара

Ситуацию на валютном рынке в Украине контролирует Национальный банк в режиме управляемой гибкости. Благодаря интервенциям НБУ удается удерживать баланс между спросом и предложением.

Однако рынок не полностью застрахован от негативных факторов, о чем заметил в комментарии 24 Каналу директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой. Например, ситуация на Ближнем Востоке влияет на мировые цены на нефть, а это сказывается на стоимости топлива в Украине и на курсе в паре евро-доллар. От этого будет зависеть дальнейшая динамика гривны.

По прогнозу эксперта, в начале мая можно ожидать курса в коридоре 43,75 – 44,5 гривны за доллар на наличном рынке.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин в комментарии 24 Каналу предположил, что в мае возможен рост курса доллара даже до отметки 45 гривен, однако все будет зависеть от внешних факторов. Речь идет о ситуации на мировых рынках и перспективе финансирования от партнеров, в частности кредите на 90 миллиардов евро от ЕС.

По словам эксперта, традиционно май является месяцем, когда выраженные тенденции к девальвации или усилению гривны отсутствуют.

Что нового внедряет Укрзализныця в мае

Укрзализныця объявила о добавлении женских вагонов еще на трех поездах с 1 мая. Поскольку такой формат пользуется спросом среди пассажирок, количество купе постепенно расширяют. В мае отдельные вагоны для женщин появятся в следующих направлениях:

№7 Харьков – Одесса;

№12 Львов – Одесса;

№92 Львов – Киев.

УЗ сообщает, что заполняемость женских купе составляет более 92%, а индекс лояльности клиенток – около 87%.

Всего с 1 мая путешествовать в женских вагонах можно будет на 18 поездах. Эти купе всегда имеют №5, а цена на них не отличается от других этого класса.

Как рассказывал в интервью "Суспільному. Культура" тогдашний начальник управления коммуникацией и клиентским опытом филиала "Пассажирская компания" Укрзализныци Александр Шевченко, женские купе внедрили в 2023 году с целью безопасности. Этот эксперимент пытались запустить еще в 2010 году, однако тогда он провалился, поскольку продажа билетов была исключительно в кассах. Все изменила возможность покупать их онлайн.

Что изменится на рынке электроэнергии в мае

На рынке электроэнергии в Украине действуют государственные ценовые ограничения (прайс-кепы). Они определяют максимальный и минимальный уровень, выше или ниже которого торговать запрещено.

Предельные цены устанавливает Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Влияют они, в первую очередь, на бизнес, поскольку для бытовых потребителей тариф на свет зафиксирован.

Как сообщил Нацрегулятор, с 1 мая в Украине начнут действовать новые прайс-кепы на электроэнергию:

на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке: максимальная – 15 тысяч гривен за мегаватт-час, минимальная 10 гривен за мегаватт-час;

на балансирующем рынке: максимальная – 17 тысяч гривен за мегаватт-час, минимальная – 1 копейка за мегаватт-час.

Председатель НКРЭКУ Юрий Власенко объяснил решение о повышении прайс-кепов необходимостью сбалансировать энергосистему и минимизировать отключения света для потребителей, в частности с помощью импорта электроэнергии.

Напомним, что до середины января и в апреле 2026 года предельные цены зависели также от времени суток и в некоторые часы были ниже рыночных, что делало закупку электроэнергии из-за рубежа невыгодной для трейдеров (цены на европейском рынке превышали лимиты).

Какие изменения начнут действовать в программе "Доступные лекарства"

Изменения в программе коснутся пациенток, которые проходят лечение рака молочной железы с помощью гормональных препаратов. Как сообщили в Национальной службе здоровья Украины, с 1 мая завершается переходный период по выписке рецептов на летрозол, экземестан и тамоксифен по программе "Доступные лекарства".

Начиная с мая, электронные рецепты на эти лекарственные средства в рамках программы могут выписывать только в случае наличия плана лечения в Электронной системе здравоохранения.

НЗСУ рекомендует обратиться к своему врачу-онкологу и уточнить наличие и актуальность плана лечения в ЭСОЗ. Если он отсутствует или требует обновления, нужно запланировать визит к врачу как можно быстрее.

Указанные гормональные препараты по программе "Доступные лекарства" можно получить бесплатно или с небольшой доплатой.

Повысят ли цены на коммунальные услуги для населения

В Украине действует мораторий на повышение цен на коммунальные услуги для бытовых потребителей во время военного положения и на полгода после его окончания. Поэтому тарифы на централизованное отопление, газ и горячую воду должны оставаться неизменными.

Учитывая это, в мае стоимость газа для бытовых потребителей будет находиться на том же уровне, что и раньше: 7,96 гривны за кубометр для клиентов Нафтогаза (другие поставщики могут иметь и более высокие цены).

По меньшей мере до конца октября неизменной будет и цена на электроэнергию – 4,32 гривны за киловатт-час.

Обратите внимание! Как отмечал в комментарии 24 Каналу эксперт по энергетике Юрий Корольчук, в 2026 году возможно повышение цен на электроэнергию для населения, однако оно будет зависеть от политической воли действующей власти. По оценке эксперта, тариф может вырасти до 5 – 6 гривен за киловатт-час. Относительно цен на газ рассматривали вариант двигаться в сторону 10 – 11 гривен за кубометр, добавил Корольчук.

Цены на воду с начала полномасштабной войны не повышали в крупных городах, где водоканалы предоставляют услуги более 100 тысячам потребителей. Однако в феврале Верховная Рада разрешила местным властям во время военного положения устанавливать другие цены на тарифы.