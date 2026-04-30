Кому нужно подать заявку на получение субсидий?

Автоматически перерасчет произойдет для людей, получавших субсидии зимой, если не изменились данные об имущественном состоянии или составе домохозяйства, о чем сообщили в Пенсионном фонде.

Читайте также Тариф на свет в Украине: какую цену установили до ноября 2026 года

Если такие изменения произошли, то об этом следует сообщить в фонд. На это предоставляется 30 дней.

В список лиц, которым следует подавать заявление, относятся:

украинцы, которые не получали субсидию в отопительном сезоне или ее размер составлял "0";

в случае аренды жилого помещения, в котором фактически проживают и платят жилищно-коммунальные услуги;

если в помещении проживает меньшее количество лиц чем зарегистрировано;

когда домохозяйство претендует на назначение жилищной субсидии на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива;

если в составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица.

В случае подачи заявления в мае или июне она будет назначена с начала неотапливаемого сезона, то есть с 1 мая. Если подать заявление позже, то уже с месяца обращения. Подать заявление можно через ЦНАП, Дію, портал Пенсионного фонда, сайт Минсоцполитики и тому подобное.

В то же время иногда украинцам могут назначить нулевую субсидию. Но это не означает, что ПФУ отказал в предоставлении помощи.

Дело в том, что жилищная субсидия назначается при наличии разницы между размером уплаченных сумм за коммунальные услуги и размером обязательного платежа. Об этом ранее отмечали в Пенсионном фонде.

Обязательный платеж для каждой семьи определяется индивидуально и зависит от размера совокупного дохода членов домохозяйства. В частности его вычисляют в расчете на одного человека.

Если по результатам проведенного расчета размер (разница) имеет нулевое или отрицательное значение, то субсидия составляет 0,00 гривен.

Обратите внимание! Это означает, что размеры уплаченных сумм за жилищно-коммунальные услуги не превышают размер обязательного платежа.

Издание "На пенсии" объясняет, что система автоматически подтянет доходы граждан за вторую половину прошлого года. Таким образом, можно будет определить, кто может в дальнейшем получать субсидии.

Во внимание будут брать начисления (зарплаты, пенсии) за третий и четвертый кварталы предыдущего календарного года. То есть в этом случае речь идет о периоде с июля по декабрь 2025 года.

Человек в частности обязан сообщить Пенсионный фонд в течение 30 дней о важных изменениях. Например, если стал владельцем авто, получил большое наследство или сделал единовременную покупку на сумму более 50 тысяч гривен.

Если вы решили об этом промолчать, то имейте в виду – когда система это обнаружит, а она рано или поздно это сделает через обмен данными с банками и реестрами, вас заставят вернуть все незаконно выплаченные деньги обратно – в государственный бюджет,

– отметили в материале.

Важно! Также следует сообщать об изменениях в составе семьи.

Что еще украинцам стоит знать о субсидиях?

В Украине существует понятие недополученная субсидия. Речь идет о той, которая уже была начислена получателю, но фактически не выплачена в связи с его смертью. Другие члены домохозяйства имеют право обратиться за помощью с соответствующими документами. На это предоставляется три месяца после смерти получателя субсидии.

Со статусом субсидии можно ознакомиться в личном кабинете на портале ПФУ. Если же субсидию не начислили, то следует направить электронное обращение в Пенсионный фонд. Также можно позвонить по телефону 15 – 45. Но следует подготовиться к разговору и подробно рассказать о проблеме: назвать сумму субсидии, месяц и тому подобное.