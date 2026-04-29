Почему может прийти субсидия?

При таких обстоятельствах, прежде всего, следует проверить состояние субсидии в личном кабинете Пенсионного фонда., о чем сообщает издание "На пенсии".

Согласно информации, там можно увидеть статус действующей субсидии, а именно:

начислено;

выплачено;

возвращен.

Важно! Если речь идет о субсидии, которая была назначена на уже умершее лицо, то после смерти она считается наследством. В частности, она переходит другим членам семьи.

Как пишут в издании, могут произойти разные технические ошибки. Например, если средства перечислены на карточку погибшего или умершего, то после его смерти счет могут заблокировать.

Также деньги вернулись обратно в Пенсионный фонд. Такое возможно в ситуации, когда человек получает субсидию на коммунальные услуги через Укрпочту.

Поэтому важно было подавать заявление об изменении реквизитов.– чтобы деньги перечислили на вашу карточку или по почте,

– отметили в материале.

Если субсидию не насчитали, то следует обратиться на "горячую линию" по номеру 15– 45 и уведомить о задержке выплаты. Необходимо также назвать сумму и уточнить, о каком месяце идет речь (например, ноябрь 2025).

Также можно написать электронное обращение в Пенсионный фонд. В теме письма следует указать: "Жалоба на невыплату субсидии", а в тексте советуют написать "В соответствии с Законом "Об обращениях граждан" требую предоставить ответ в установленный законом срок".

Обращения рассматриваются и разрешаются в срок не более одного месяца со дня их поступления. Об этом сообщили в Пенсионный фонд.

В то же время эти обращения, не требующие дополнительного изучения, решаются безотлагательно. Но не позднее пятнадцати дней со дня их получения.

Если в месячный срок найти решение невозможно, то руководство соответствующего органа устанавливает необходимый срок для его рассмотрения. Также об этом сообщают личность, которая написала обращение.

Обратите внимание! Общий срок рассмотрения не может превышать сорока пяти дней.

Что еще следует знать о субсидиях?

Напомним, что недополученной в частности считается жилищная субсидия, которая не была выплачена из-за смерти получателя. Она может подлежать выплате другим членам домохозяйства. За ним можно обратиться с заявлением в течение трех месяцев после смерти получателя.

В то же время эксперт Анна Даниэль говорит, что назначение субсидии в 2026 году зависит от ряда условий, предусмотренных законодательством. Например, наличие долга за коммунальные услуги является законным основанием для отказа в назначении субсидии. Кроме того, о любых важных изменениях следует уведомлять ПФУ в течение 30 дней. Речь идет об имущественном положении, изменения в составе семьи и т.д.