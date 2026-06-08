При каких обстоятельствах ВПЛ могут остаться без выплат

Это касается домов-интернатов для престарелых, психоневрологических интернатов и других учреждений системы соцзащиты, о чем сообщило издание "На пенсии".

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Согласно действующему законодательству, такой человек все еще может претендовать на денежную помощь. Но только если покинет заведение, где находится на полном государственном содержании.

В частности, подать заявку на получение выплат возможно, если переехать к родственникам, на арендованное жилье или другое место жительства без полного государственного содержания.

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А вот переезд из одного пансионата или интерната в другой обычно не дает права на выплаты, ведь человек и в дальнейшем находится на полном государственном обеспечении,

– говорится в материале.

Напомним, что получить помощь могут ВПО, которые за последние три месяца:

имели средний доход на человека – до 10 380 гривен;

не покупали авто до 5 лет или другие единоразовые покупки или валюту на сумму более 100 тысяч гривен;

не получали субсидий на аренду жилья и не сдавали свое жилье в аренду;

не имели значительных сбережений – депозитов, валюты, ценных металлов или ОВГЗ более 100 тысяч гривен;

не находились на полном гособеспечении;

не отбывали наказание.

Важно! Сумма выплат остается 2 тысячи гривен для взрослых и 3 тысячи гривен для детей и лиц с инвалидностью.

Что еще стоит знать ВПЛ

В 2026 году изменили "порог", который позволяет получать выплаты на проживание для ВПО. Сейчас он составляет 10 380 гривен. Таким образом, внутренне перемещенные лица могут попробовать подать заявку на помощь еще раз, если раньше не соответствовали критериям.

А 7 июня правительство расширило помощь для ВПЛ. В частности, увеличило до 90 дней срок предоставления компенсации учреждениям за размещение внутренне перемещенных лиц, которые из-за войны потеряли документы. А для возможности подтверждения факта разрушения или повреждения жилья можно будет использовать акт дистанционного обследования.

Также обещано, что система компенсаций станет более прозрачной. В электронном кабинете ПФУ можно будет видеть информацию о назначении компенсации, причины отказа и тому подобное.