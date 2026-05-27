Кому стоит попробовать повторно получить помощь для ВПЛ сейчас?
Помощь стоит попробовать получить, если ранее вам предоставили официальный отказ, сообщает ОО "ВПЛ Украины".
Также это стоит попробовать сделать лицам, имевшим слишком большой доход для назначения помощи. Напомним, с 1 января 2026 года был изменен максимум, который позволяет получение выплат на проживание ВПО.
Ранее порог был на уровне 9 444 гривны. Сейчас он – 10 380 гривен.
Подавать документы необходимо на всех членов семьи (включая детей, неработающими лицами и т.д.). Совокупный доход семьи делится на количество заявленных членов,
– отмечает организация.
Юристы объясняют, что таким образом можно "выиграть". Ведь сумма дохода в пересчете на одного человека будет ощутимо меньше.
Подать документы для получения помощи ВПО могут через ПФУ. Для этого нужно обратиться в ближайшее отделение. Или же это реально сделать онлайн – через портал электронных услуг.
Какие еще нюансы должны знать ВПЛ для получения выплат?
Сейчас помощь для ВПЛ составляет 2000 гривен для взрослых. А вот дети и лица с инвалидностью могут претендовать на 3000 гривен.
При определении дохода при назначении помощи для ВПЛ во внимание берется не начисленная зарплата, а та, что была фактически дана на руки. То есть, после вычета налогов.
Недавно Минсоцполитики запустило платформу. Это единый государственный портал для ВПЛ, где собрали все основные программы помощи, социальные сервисы и механизмы поддержки.