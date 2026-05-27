Кому стоит попробовать повторно получить помощь для ВПЛ сейчас?

Помощь стоит попробовать получить, если ранее вам предоставили официальный отказ, сообщает ОО "ВПЛ Украины".

Читайте также Прожиточный минимум в 2026 году: что скрывает главная социальная цифра Украины

Также это стоит попробовать сделать лицам, имевшим слишком большой доход для назначения помощи. Напомним, с 1 января 2026 года был изменен максимум, который позволяет получение выплат на проживание ВПО.

Ранее порог был на уровне 9 444 гривны. Сейчас он – 10 380 гривен.

Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Подавать документы необходимо на всех членов семьи (включая детей, неработающими лицами и т.д.). Совокупный доход семьи делится на количество заявленных членов,

– отмечает организация.

Юристы объясняют, что таким образом можно "выиграть". Ведь сумма дохода в пересчете на одного человека будет ощутимо меньше.

Подать документы для получения помощи ВПО могут через ПФУ. Для этого нужно обратиться в ближайшее отделение. Или же это реально сделать онлайн – через портал электронных услуг.

Какие еще нюансы должны знать ВПЛ для получения выплат?