Что будет, если не оцифровать трудовую книжку?

До завершения перехода на электронные трудовые книжки в Украине остались считанные дни, из-за чего среди пенсионеров растет беспокойство: могут ли возникнуть проблемы с пенсией из-за неоцифрованного стажа. Особенно этот вопрос волнует людей, которые работали еще до появления электронных реестров.

Впрочем, далеко не все пенсионеры рискуют потерять выплаты из-за отсутствия электронной трудовой книжки. В большинстве случаев Пенсионный фонд уже учел необходимый страховой стаж при назначении пенсии, а потому дополнительно переводить документы в цифровой формат не нужно.

Обратите внимание! Официально переход на электронные трудовые книжки в Украине должен завершиться 10 июня 2026 года. После этого именно цифровые данные станут основным источником подтверждения страхового стажа для назначения и перерасчета пенсий, отмечает Пенсионный фонд.

Оцифровка документов доступна как для работников, так и для работодателей через вебпортал Пенсионного фонда. В перспективе система должна полностью заменить бумажные трудовые книжки и автоматизировать процесс начисления пенсий.

На фоне цифровизации государственных сервисов это фактически означает завершение эпохи бумажных трудовых книжек, которые десятилетиями оставались главным документом для подтверждения трудового стажа украинцев.

Кому не стоит волноваться из-за оцифровки?

Прежде всего это касается работающих пенсионеров. Данные об их трудовой деятельности после 2004 года уже содержатся в государственных реестрах, а информация о стаже, необходимый для назначения пенсии, обычно была проверена ранее.

Также без необходимости могут не оцифровывать трудовые книжки пенсионеры, которые завершили трудовую деятельность и не планируют перерасчет выплат в будущем. Если все годы стажа уже учтены корректно, рисков для пенсии практически нет.

Важно! Эксперты советуют не полагаться исключительно на старые бумажные документы. Проверить, все ли записи попали в электронную систему, можно в личном кабинете на портале Пенсионного фонда Украины.

Кому надо оцифровать трудовую?

Основная проблема касается периодов работы до 2004 года. Именно тогда в Украине еще не действовала современная система персонифицированного учета, поэтому значительная часть информации о стаже хранилась только в бумажных трудовых книжках и архивах предприятий.

Поэтому у части украинцев могут возникать проблемы с подтверждением отдельных периодов работы. Особенно часто трудности возникают у людей, которые работали на предприятиях, что уже ликвидированы, или потеряли архивы из-за войны или реорганизации.

Обратите внимание! В Пенсионном фонде отмечают, если в трудовой книжке есть ошибки, неточности или пропущенные записи, их следует исправить до завершения перехода на электронный формат.

Что делать, если в трудовой есть ошибки?