Покрывает ли субсидия полностью коммунальные услуги?

Для многих украинцев субсидия ошибочно ассоциируется с полным покрытием коммунальных расходов. На самом деле система работает иначе: государство компенсирует лишь часть платежей, а остальное домохозяйство должно оплачивать самостоятельно.

Интересно Пенсия в 60 лет станет доступной не для всех женщин: в чем причина

Именно поэтому после оформления субсидии люди часто сталкиваются с ситуацией, когда счета за коммуналку все равно остаются ощутимыми для семейного бюджета. У Пенсионном фонде объясняют, что ключевой принцип системы это индивидуальный расчет платежеспособности семьи.

Фактически государство оценивает:

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

сколько зарабатывает семья;

сколько людей проживает в домохозяйстве;

какой доход приходится на одного человека;

какую часть дохода семья теоретически может тратить на коммунальные услуги.

Именно поэтому две семьи с одинаковыми платежками могут получать совершенно разные субсидии.

Ключевым элементом здесь становится обязательный платеж, то есть сумма, которую человек должен платить самостоятельно независимо от государственной помощи.

Почему государство привязывает субсидии к доходам?

После нескольких волн повышения тарифов система субсидий стала одним из самых дорогих механизмов социальной поддержки в Украине. Поэтому правительство постепенно перешло к адресной модели помощи, когда размер компенсации зависит не от самого тарифа, а от финансовых возможностей конкретной семьи.

Фактически субсидия сегодня выполняет сразу две функции:

социальную – защиту людей с низкими доходами;

бюджетную – сдерживание чрезмерных расходов государства.

Именно поэтому ПФУ детально проверяет доходы домохозяйств и использует специальную формулу расчета.

Как именно определяют обязательный платеж?

Основой расчета является среднемесячный доход семьи. Далее его делят на количество членов домохозяйства, затем сравнивают с прожиточным минимумом и определяют процент дохода, который семья должна платить за коммунальные услуги самостоятельно.

Обратите внимание! В 2026 году прожиточный минимум для таких расчетов составляет 3 209 гривен.

Фактически чем ниже доход на одного человека, тем меньше будет обязательная доля платежа и тем больше будет сама субсидия, сообщает Пенсионный фонд.

Почему для украинцев важно понимать эту формулу?

Практическая проблема заключается в том, что многие люди не понимают, почему после оформления субсидии им все равно приходится платить значительные суммы за коммуналку.

Поэтому часто возникает ложное впечатление, что:

субсидию не доначислили;

ПФУ неправильно посчитал помощь;

или часть выплат урезали.

На самом деле решающее значение имеет именно официальный доход семьи и структура домохозяйства. Например, даже одна официальная зарплата или дополнительный доход кого-то из членов семьи может существенно уменьшить размер помощи.

Почему это особенно важно для пенсионеров?

Для пенсионеров система имеет отдельную специфику. При назначении субсидии учитывают конкретный размер пенсии за определенный месяц, а не условный среднегодовой доход.

Именно поэтому индексация пенсии, новые доплаты или перерасчет выплат – могут автоматически влиять на право человека на субсидию или ее окончательный размер. Фактически повышение пенсии иногда частично съедается из-за уменьшения субсидии.

Кто может потерять субсидию летом?