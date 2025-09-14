Почему украинцам отказывают в субсидиях?
Не все украинцы, которые обращаются за субсидией, получают ее. Причины отказа разные: от долгов за коммуналку до имущественных ограничений, напоминает 24 Канал.
Долги за коммуналку
Самая распространенная причина отказа это задолженность за жилищно-коммунальные услуги. Если сумма превышает 680 гривен и накоплена минимум за три месяца, субсидию не назначат.
Заметьте! После реструктуризации, погашения долга или обжалования его в суде шанс на получение выплат сохраняется.
Длительное пребывание за границей
Если совершеннолетний член домохозяйства отсутствует в Украине более 60 дней в расчетном периоде, это также может стать основанием для отказа.
Финансовые и имущественные ограничения
Субсидии не предоставляются в случае, если в семье есть трудоспособные лица без работы и с доходом ниже минимальной зарплаты, которые не платят ЕСВ. Исключение составляют только студенты и пенсионеры.
Кроме того, запрещено:
- депозиты свыше 100 тысяч гривен;
- покупку валюты на сумму более 50 тысяч гривен в течение года;
- задолженность по алиментам за три и более месяцев;
- крупные покупки от 50 тысяч гривен (кроме лечения и приобретения жилья после продажи другого).
Отдельно учитывается недвижимость и транспорт. Отказ могут получить владельцы:
- более чем одного жилого помещения (кроме жилья на оккупированных территориях);
- квартиры более 130 квадратных метров или дома более 230 квадратных метров;
- автомобиля в возрасте до 5 лет или нескольких транспортных средств до 15 лет (кроме мопедов и прицепов).
Есть ли исключения в правилах о субсидии
Несмотря на жесткие правила, для отдельных категорий предусмотрены послабления. Так, многодетные семьи, детские дома семейного типа и приемные семьи могут получить субсидию даже при наличии дополнительной недвижимости или депозитов, если это подтверждено документально.
Что известно о субсидиях в Украине: коротко о главном
Льготы на оплату коммунальных услуг в Украине действуют для ряда категорий населения и предусматривают от 25% до 100% скидки.
В то же время жилищная субсидия является отдельным механизмом поддержки для тех, кто не может самостоятельно покрывать расходы на коммуналку. Она предоставляется с учетом материального положения семьи и может быть отменена при наличии просроченной задолженности.