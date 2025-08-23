Какая разница между субсидией и льготой?

Льгота и субсидия это два разных механизма поддержки, и важно понимать, какой из них выгоднее именно для вас, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Льгота предоставляется определенным категориям граждан: детям войны, ветеранам, многодетным семьям, пострадавшим от Чернобыльской катастрофы, членам семей погибших защитников и другим. Она может назначаться как с учетом дохода, так и без него.

Субсидия же работает по другому принципу: ее получают те семьи, которые из-за низкого дохода не способны самостоятельно оплачивать коммунальные услуги. Здесь главное финансовое состояние домохозяйства.

При этом, некоторые украинцы имеют право и на льготу, и на субсидию. Но получить одновременно обе выплаты нельзя. Поэтому следует взвесить условия и определиться, что в конкретной ситуации будет выгоднее.

Как оформить субсидию или льготу онлайн?

Зарегистрированные пользователи на Портале Пенсионного фонда Украины, которые имеют квалифицированную электронную подпись (КЭП), могут подать заявление в электронном виде. Для этого нужно:

Выбрать тип заявления из предложенного перечня (субсидия или льгота). Заполнить все необходимые поля и данные заявления. Указать способ информирования об этапах рассмотрения заявления (при необходимости). Добавить скан-копии документов: обязательные для этого вида заявления и, по желанию, дополнительные. Сформировать и просмотреть печатную форму заявления или декларации (если она нужна для выбранного типа помощи). Подписать документы КЭП и отправить их в орган Пенсионного фонда Украины.

