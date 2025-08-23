Яка різниця між субсидією та пільгою?
Пільга та субсидія це два різні механізми підтримки, і важливо розуміти, який із них вигідніший саме для вас, повідомляє 24 Канал із посиланням на ПФУ.
- Пільга надається визначеним категоріям громадян: дітям війни, ветеранам, багатодітним сім’ям, постраждалим від Чорнобильської катастрофи, членам сімей загиблих захисників та іншим. Вона може призначатися як з урахуванням доходу, так і без нього.
- Субсидія ж працює за іншим принципом: її отримують ті родини, які через низький дохід не здатні самостійно оплачувати комунальні послуги. Тут головне фінансовий стан домогосподарства.
При цьому, деякі українці мають право і на пільгу, і на субсидію. Але отримати одночасно обидві виплати не можна. Тому слід зважити умови та визначитися, що у конкретній ситуації буде вигідніше.
Як оформити субсидію чи пільгу онлайн?
Зареєстровані користувачі на Порталі Пенсійного фонду України, які мають кваліфікований електронний підпис (КЕП), можуть подати заяву в електронному вигляді. Для цього потрібно:
- Обрати тип заяви із запропонованого переліку (субсидія чи пільга).
- Заповнити всі необхідні поля та дані заяви.
- Вказати спосіб інформування про етапи розгляду заяви (за потреби).
- Додати скан-копії документів: обов’язкові для цього виду заяви та, за бажанням, додаткові.
- Сформувати та переглянути друковану форму заяви чи декларації (якщо вона потрібна для обраного типу допомоги).
- Підписати документи КЕП та надіслати їх до органу Пенсійного фонду України.
Що відомо про субсидії і пільги
- Українців можуть зобов’язати повернути гроші, якщо субсидію чи пільгу було призначено у завищеному розмірі через надання неправдивих даних.
- Водночас для дитячих будинків сімейного типу, прийомних та багатодітних сімей із трьома і більше дітьми процедуру оформлення субсидій спростили.