Кто может получить еще 700 гривен к субсидии?

В Днепре для уязвимых семей предусмотрели дополнительную финансовую помощь на оплату коммуналки. Речь идет о ежемесячной выплате, которая предоставляется сверх государственной субсидии, передает 24 Канал со ссылкой на департамент социальной политики.

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Дополнительную финансовую помощь могут получить семьи, в составе которых есть дети с инвалидностью, лица с инвалидностью I группы (в частности с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата, психическими расстройствами или инвалидностью с детства), а также лица с инвалидностью II группы с детства.

Таким образом, размер помощи зависит от сезона:

в неотапливаемый период по 500 гривен в месяц;

в отопительный сезон по 700 гривен ежемесячно на каждого человека с инвалидностью в семье.

Это реальная возможность уменьшить финансовую нагрузку на семьи, которым и так непросто. Дополнительную помощь можно получить без потери субсидии, ведь программы работают параллельно.