Из-за каких ошибок в платежках возникают долги за газ?

Чтобы избежать проблем, нужно правильно оформлять платеж. Иначе средства не будут зачислены на ваш счет, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Нафтогаз".

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Даже одна неправильная цифра может привести к тому, что платеж не поступит по назначению, а в следующей платежке появится задолженность. Поэтому получив бумажную платежку, обязательно проверяйте все данные при оплате:

номер лицевого счета;

правильное наименование получателя: ГК "Нафтогаз Украины".

Еще одна распространенная ошибка – это оплата по старым платежкам или реквизитам. Люди часто не обращают внимания на обновление данных или используют старые квитанции.

Важно! Актуальные реквизиты нужно проверять каждый раз.

Как быстро и удобно оплатить газ онлайн?

В "Нафтогазе" напоминают об удобных способах оплаты онлайн. Это поможет избежать ошибок и сэкономит время: