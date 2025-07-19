Через які помилки в платіжках виникають борги за газ?

Щоб уникнути проблем, потрібно правильно оформлювати платіж. Інакше кошти не будуть зараховані на ваш рахунок, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Нафтогаз".

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Навіть одна неправильна цифра може призвести до того, що платіж не надійде за призначенням, а у наступній платіжці з’явиться заборгованість. Тому отримавши паперову платіжку, обов’язково перевіряйте всі дані під час оплати:

номер особового рахунку;

правильне найменування отримувача: ГК "Нафтогаз України".

Ще одна поширена помилка – це оплата за старими платіжками або реквізитами. Люди часто не звертають уваги на оновлення даних або використовують старі квитанції.

Важливо! Актуальні реквізити потрібно перевіряти щоразу.

Як швидко і зручно оплатити газ онлайн?

У "Нафтогазі" нагадують про зручні способи оплати онлайн. Це допоможе уникнути помилок і заощадить час: