Когда нужно поверять счетчик газа?

Периодичность поверки счетчика газа зависит от типа прибора учета, который установлен в квартире или доме потребителя, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Нафтогаз".

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На периодичность поверки газового счетчика влияет класс его точности:

счетчик класса точности 1 необходимо поверять каждые 2 года;

счетчик класса точности 1,5 – каждые 8 лет.

Впрочем есть случаи, когда поверку прибора необходимо провести вне очереди:

когда возникают сомнения относительно правильности показаний счетчика;

если прибор долгое время не использовался;

или поверочное клеймо получило повреждения.

Важно! Если по вине потребителя поверка счетчика не была проведена вовремя, поставщик может отказаться принимать его показатели. Тогда начисления за газ будут проводить по нормативам, которые могут быть выше фактического потребления.

Кто может не делать поверку счетчика?

Сейчас в Украине некоторые категории граждан могут временно не проходить обязательную поверку газовых счетчиков. Согласно постановлению Кабмина № 440 от 7 апреля 2023 года, это разрешается:

жителям временно оккупированных территорий (однако они должны проверить счетчики в течение 3 месяцев после окончания военного положения);

украинцам, которые живут в зоне активных боевых действий (им необходимо пройти поверку в течение 6 месяцев после завершения военного положения).

Как проводится поверка счетчика газа?

Поверку бытовых счетчиков газа осуществляет оператор газораспределительных сетей в регионе потребителя, то есть облгаз. Это происходит следующим образом:

Представитель облгаза составляет акт о демонтаже счетчика.

Затем он проводит его обследование.

Далее специалист снимает прибор для проведения поверки.

После поверки устанавливает его на место.

Стоит знать! Периодическая поверка счетчиков газа, включая демонтаж, транспортировки, проверка и монтаж, проводится за счет оператора ГРМ, то есть является бесплатной для потребителя.