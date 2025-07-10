Почему делают поверку счетчиков

Для того, чтобы удостовериться, что счетчик обеспечивает необходимую точность показаний, специально уполномоченные органы должны с определенной периодичностью проверяют его и сравнивать данные с показателями эталонных приборов, пишет 24 Канал со ссылкой на ГП "Львовстандартметрология".

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Украинцам объяснили, что счетчик воды – это сложное измерительное устройство. Со временем он изнашивается и подвергается воздействию со стороны внешних факторов, которые изменяют его метрологические характеристики, в результате чего прибор искажает действительные показания расхода воды.

Как показывает опыт, со временем точность измерений снижается и увеличивается погрешность в результате чего, например, довольно часто страдают жители многоквартирных домов, которые не имеют квартирных счетчиков,

– объяснили на сайте.

Поскольку, разница между суммой показаний квартирных счетчиков воды и общедомовых приборов увеличивается, то именно им приходится оплачивать эту разницу.

Важно! То есть если квартирные приборы учета начинают показывать меньший расход воды, чем на самом деле, то потери покрывают жители дома, которые не имеют счетчиков.

Как часто следует проверять счетчики

Согласно ЗУ "О метрологии и метрологической деятельности", все счетчики подлежат обязательной поверке, во время которой устанавливается пригодность прибора к применению на основании результатов его проверки. Если метрологические характеристики не выходят за допустимые пределы, счетчик признается пригодным.

Поверка большинства измерительных приборов, применяемых в Украине, должна проводиться один раз в 3 или 4 года. В частности у каждого прибора есть паспорт, где указан срок поверки и межповерочный интервал.

Если счетчик вовремя не поверен, его показания считаются недействительными, и начисления, в таком случае, будут осуществляться по методу, который применяется для квартир без индивидуальных средств учета воды. То есть на основе общедомовых приборов или по нормам.

Обратите внимание! Поверку приборов учета осуществляют государственные предприятия-метрологические центры, которые уполномочены на проведение поверки согласно законодательству.