Как заказать поверку счетчика

Или же внезапно начали увеличиваться суммы в платежках, передает 24 Канал со ссылкой на ДТЭК.

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Украинцам напомнили, что счетчик – единственный инструмент для учета потребленного электричества. И если он работает некорректно, то это может существенно ударить по бюджету, "создав" большую платежку за свет.

Такие ситуации являются поводом проверить, все ли хорошо с прибором:

вы не меняли своих бытовых привычек;

не покупали новую технику;

счетчик начал начислять ощутимо больше, чем обычно.

Для начала пользователям советуют выключить все электроприборы в доме и посмотреть, продолжил ли счетчик считать киловатты в час (вращается диск или меняются цифры на табло).

Если же счетчик продолжает считать киловатты, то необходимо перейти в раздел "Услуги по счетчику" на сайте ДТЭК и заказать экспертизу счетчика. В частности на период проведения экспертизы работники временно установят другой прибор учета электроэнергии.

Если же на экране вашего счетчика горят индикаторы "Внимание", "Реверс" или "Земля" или появилась зона Т4, рекомендуем оставить заявку на техническую проверку в том же разделе,

– отметили в ДТЭК.

Важно! После получения заявки ДТЭК сформирует счет в зависимости от характеристик электроустановки.