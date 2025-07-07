Як замовити повірку лічильника
Або ж раптово почали збільшуватися суми у платіжках, передає 24 Канал з посиланням на ДТЕК.
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Українцям нагадали, що лічильник – єдиний інструмент для обліку спожитої електрики. І якщо він працює некоректно, то це може суттєво вдарити по бюджету, "створивши" велику платіжку за світло.
Такі ситуації є приводом перевірити, чи все добре з приладом:
- ви не змінювали своїх побутових звичок;
- не купували нову техніку;
- лічильник почав нараховувати відчутно більше, ніж зазвичай.
Для початку користувачам радять вимкнути всі електроприлади в оселі та подивитися, чи продовжив лічильник рахувати кіловати на годину (обертається диск або змінюються цифри на табло).
Якщо ж лічильник продовжує рахувати кіловати, то необхідно перейти у розділ "Послуги по лічильнику" на сайті ДТЕК та замовити експертизу лічильника. Зокрема на період проведення експертизи працівники тимчасово встановлять інший прилад обліку електроенергії.
Якщо ж на екрані вашого лічильника горять індикатори "Увага", "Реверс" або "Земля" або з’явилася зона Т4, рекомендуємо залишити заявку на технічну перевірку в тому ж розділі,
– зазначили у ДТЕК.
Важливо! Після отримання заявки ДТЕК сформує рахунок залежно від характеристик електроустановки.