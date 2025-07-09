Когда нужно поверять счетчик воды

В 2025 году в Украине изменились сроки проверки счетчиков воды. Теперь приборы учета проверяют раз в три месяца, сообщает 24 Канал со ссылкой на "На пенсии".

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Эти правила распространяются на всех жителей многоквартирных домов.

Владельцы квартир обязаны предоставить доступ к приборам учета коммунальным службам.

О предстоящей проверке жителей должны сообщать заказным письмом, SMS-сообщением или другим способом, который подтверждает получение сообщения.

Если потребитель не может присутствовать в определенное время, то должен сообщить коммунальную службу и согласовать новую дату проверки в течение 3 дней с момента получения уведомления.

Важно! Если человек откажется от поверки счетчика воды, то его могут ждать штрафы. К тому же за коммунальные услуги придется платить больше.

Когда нужно менять счетчик воды

После окончания эксплуатационного срока счетчика воды его необходимо заменить. Как правило, этот срок составляет 10-12 лет, после чего наступает механический износ, и прибор может работать неточно. Впрочем только поверка может показать, нужна ли замена счетчика.

Специалисты советуют обязательно проводить замену счетчика в таких случаях:

старый прибор имеет разбитое стекло, деформированный корпус и другие внешние повреждения;

в счетчике прекратила вращаться крыльчатка, или ее вращение неравномерное;

в приборе появилась вода или запотевание под стеклом.

Если испорченный счетчик воды не заменить, он не пройдет следующую поверку.

Счетчик, не прошедший поверку, могут снять с абонентского учета.

Это означает, что поставщик больше не будет учитывать его показания для расчета потребленной воды.

Начисления будут осуществляться по нормативам, а не фактическим показателям, что может привести к увеличению суммы оплаты за воду. в несколько раз.

Стоит знать! Хотя процесс установки нового счетчика довольно прост, специалисты не советуют не выполнять замену самостоятельно. Ведь в любом случае придется обращаться в соответствующие службы за его введением в эксплуатацию. Могут возникнуть проблемы из-за неправильной установки прибора.