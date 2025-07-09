Коли перевіряють лічильники води
У 2025 році в Україні змінилися терміни перевірки лічильників води. Тепер прилади обліку перевіряють раз на три місяці, повідомляє 24 Канал з посиланням на "На пенсії".
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Ці правила розповсюджуються на всіх мешканців багатоквартирних будинків.
- Власники квартир зобов'язані надати доступ до приладів обліку комунальним службам.
- Про майбутню перевірку мешканців мають повідомляти рекомендованим листом, SMS-повідомленням або в інший спосіб, який підтверджує отримання повідомлення.
- Якщо споживач не може бути присутнім у визначений час, то повинен повідомити комунальну службу та узгодити нову дату перевірки протягом 3 днів з часу отримання повідомлення.
Важливо! Якщо людина відмовиться від повірки лічильника води, то на неї можуть чекати штрафи. До того ж за комунальні послуги доведеться платити більше.
Коли потрібно міняти лічильник води
Після закінчення експлуатаційного терміну лічильника води його необхідно замінити. Як правило, цей термін становить 10-12 років, після чого настає механічний знос, і прилад може працювати неточно. Втім лише повірка може показати, чи потрібна заміна лічильника.
Фахівці радять обов'язково проводити заміну лічильника у таких випадках:
- старий прилад має розбите скло, деформований корпус та інші зовнішні пошкодження;
- у лічильнику припинила обертатися крильчатка, або її обертання нерівномірне;
- у приладі з’явилася вода або запотівання під склом.
Якщо зіпсований лічильник води не замінити, він не пройде наступну повірку.
- Лічильник, що не пройшов повірку, можуть зняти з абонентського обліку.
- Це означає, що постачальник більше не буде враховувати його показання для розрахунку спожитої води.
- Нарахування будуть здійснюватися за нормативами, а не фактичними показниками, що може призвести до збільшення суми оплати за воду. у кілька разів.
Варто знати! Хоча процес встановлення нового лічильника доволі простий, фахівці не радять не виконувати заміну самостійно. Адже в будь-якому разі доведеться звертатися у відповідні служби за його введенням в експлуатацію. Можуть виникнути проблеми через неправильне встановлення приладу.