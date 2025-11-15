За первые два часа со старта программы поступило полмиллиона заявок. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение Владимира Зеленского.

Смотрите также "Зимняя поддержка" только началась: в Дии фиксировали сбои

Как стартовала программа "Зимней поддержки"?

Стартовала программа "Зимней поддержки", и уже за первые два часа поступило полмиллиона заявок.

Чтобы воспользоваться программой, нужно оформить заявку через "Дію" или Укрпочту до 24 декабря. После подачи средства будут поступать в течение 10 дней.

Президент поблагодарил команду "Дії" за работу.

"Сегодня утром было непросто, когда пошли сотни тысяч заявок в первый же час, но система выдерживает: заявки регистрируются, времени на регистрацию заявок достаточно. Средства будут, будут поступать на карту "Национального кэшбека", и это все можно оформить так, как каждому удобно. Благодарен всем украинским банкам, которые разъясняют условия и помогают",

– рассказал Зеленский.

Правительству поручено предоставлять украинцам детальные инструкции, чтобы каждый, кто подал заявку, получил помощь для себя и детей.

Получение этих денег не влияет на начисление субсидий: зимняя поддержка – это дополнительная форма поддержки,

– подчеркнул глава государства.

Кроме финансовой помощи, предусмотрены и другие меры: фиксированные зимние тарифы на электроэнергию и газ, обеспечено финансирование на импорт газа, увеличены резервы оборудования для ремонтов после разрушений, вызванных атаками России.

Зеленский рассказал, куда можно потратить "зимнюю поддержку"