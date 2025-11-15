Средства можно будет потратить до июня 2026 года. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

Что сказал Зеленский о "Зимней поддержке"?

По словам президента, тысячу гривен от государства можно будет потратить на оплату коммунальных услуг, лекарств, украинских продуктов или книг. Также можно будет задонатить эти деньги волонтерам и фондам, которые поддерживают украинскую армию.

Для получения выплаты необходимо оформить заявку через Дию или Укрпочту до 24 декабря. Деньги должны поступить через 10 дней после оформления заявки.

Средства на программу есть, и в прошлом году более 14 миллионов украинцев воспользовались зимней поддержкой, поэтому в этом году ожидаем тоже масштабную пользу от программы,

– добавил Зеленский.

"Зимняя поддержка" для украинцев: коротко о главном