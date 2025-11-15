Средства можно будет потратить до июня 2026 года. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.
Что сказал Зеленский о "Зимней поддержке"?
По словам президента, тысячу гривен от государства можно будет потратить на оплату коммунальных услуг, лекарств, украинских продуктов или книг. Также можно будет задонатить эти деньги волонтерам и фондам, которые поддерживают украинскую армию.
Для получения выплаты необходимо оформить заявку через Дию или Укрпочту до 24 декабря. Деньги должны поступить через 10 дней после оформления заявки.
Средства на программу есть, и в прошлом году более 14 миллионов украинцев воспользовались зимней поддержкой, поэтому в этом году ожидаем тоже масштабную пользу от программы,
– добавил Зеленский.
"Зимняя поддержка" для украинцев: коротко о главном
Правительство Украины вводит программу "Зимняя поддержка", которая включает различные формы помощи гражданам, такие как выплата 6 500 гривен для уязвимых категорий, бесплатные путешествия по железной дороге, фиксированные тарифы на энергоносители и жилищные субсидии.
Получить выплату этой зимой могут 11 миллионов украинцев. "Зимняя тысяча" будет доступна для всех граждан Украины независимо от возраста. Прежде всего она предназначена для семей с детьми разных категорий, одиноких пенсионеров и внутренне перемещенных лиц.