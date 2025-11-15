Президент Зеленский рассказал, что только за первые два часа поступило полмиллиона заявок на 1000 гривен, передает 24 Канал.

Когда украинцы получат средства?

Глава государства уточнил, что тысячу можно будет потратить на оплату "коммуналки", лекарств, продуктов и книг украинского производства и помощь армии. Главное – успеть оформить заявку через "Дію" или Укрпочту до Рождества.

Деньги должны поступить через 10 дней после оформления заявки,

– объяснил президент.

Он добавил, что тысячу надо будет использовать до 30 июня 2026 года.

Владимир Зеленский напомнил, что в прошлом году более 14 миллионов украинцев воспользовались зимней поддержкой.

Что известно о программе "Зимней поддержки"?