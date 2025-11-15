Президент Зеленский рассказал, что только за первые два часа поступило полмиллиона заявок на 1000 гривен, передает 24 Канал.
Когда украинцы получат средства?
Глава государства уточнил, что тысячу можно будет потратить на оплату "коммуналки", лекарств, продуктов и книг украинского производства и помощь армии. Главное – успеть оформить заявку через "Дію" или Укрпочту до Рождества.
Деньги должны поступить через 10 дней после оформления заявки,
– объяснил президент.
Он добавил, что тысячу надо будет использовать до 30 июня 2026 года.
Владимир Зеленский напомнил, что в прошлом году более 14 миллионов украинцев воспользовались зимней поддержкой.
Что известно о программе "Зимней поддержки"?
- На программу "Зимняя поддержка" правительство выделило 11 миллиардов гривен. Финансирование выплат будет происходить путем перераспределения средств из других программ социальной защиты, таких как "Социальная защита детей и семьи" и "Поддержка малообеспеченных семей".
- С 1 декабря заработает программа "УЗ-3000". Она предоставляет 3000 бесплатных километров на путешествия по Украине для всех граждан, чтобы уменьшить нагрузку в пиковые периоды.
- Уязвимые категории граждан могут получить единовременное пособие в виде 6500 гривен. Прием заявок стартует с 20 ноября.