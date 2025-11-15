В пакет "Зимней поддержки" украинцев входят программы финансовой помощи, фиксированные тарифы на энергоносители, мероприятия по энергоэффективности и специальная поддержка для прифронтовых регионов и ВПО, передает 24 Канал со ссылкой на Кабмин.

Как правительство планирует "поддержать" украинцев зимой?

Пакет "Зимняя поддержка" предусматривает:

выплату 6 500 гривен для уязвимых категорий граждан . Это денежная помощь для украинцев, которые больше всего пострадали от войны или находятся в сложных жизненных обстоятельствах. Прием заявок начинается с 20 ноября.

3 000 километров по Украине для каждого гражданина . Социальная программа, предоставляющая возможность бесплатно путешествовать по железной дороге Украины на расстояние до 3 000 километров в непиковые периоды (январь – февраль, октябрь – ноябрь).

фиксированные цены на газ и электроэнергию.

усиленную поддержка для граждан , проживающих на территориях активных боевых действий или вблизи линии фронта.

жилищные субсидии на коммунальные услуги . Безвозвратная адресная государственная помощь малообеспеченным семьям, которые не могут самостоятельно оплачивать жилищно-коммунальные услуги. Программа покрывает расходы на коммунальные услуги, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

помощь ВПЛ . Программа включает дополнительную финансовую поддержку для внутренне перемещенных лиц.

программы энергоэффективности. Государство поддерживает домохозяйства, ОСМД и бизнес во внедрении мероприятий по энергоэффективности и установлении альтернативных источников энергии.

Как получить тысячу Зеленского?