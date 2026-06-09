Какую денежную помощь могут получить украинцы

Для того, чтобы претендовать на помощь, следует принадлежать хотя бы к одной из приведенных категорий, о чем сообщили по ссылке на заявку.

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Категория 1. это домохозяйства, которые из-за военных действий были вынуждены покинуть постоянное место жительства и вернулись из-за границы в Украину. Однако обязательное условие в этом случае – это то, что возвращение произошло не ранее, чем 3 месяца назад, но не позднее чем в прошлом году.

Категория 2 Речь идет о домохозяйствах, члены которого вернулись к местам постоянного проживания после вынужденного перемещения в пределах Украины, вызванного военными действиями. Обязательное условие: возвращение произошло не ранее чем 3 месяца назад и не позднее чем в прошлом году.

Категория 3. домохозяйства, которые фактически переместились и получили статус внутренне перемещенного лица в период от 46 дней до 6 месяцев назад из-за угрозы жизни, обстрелы или обязательную эвакуацию.

Категория 4. Здесь указаны домохозяйства, которые фактически переместились и получили статус внутренне перемещенного лица в период менее, чем 45 дней назад из-за угрозы жизни, обстрелы или обязательную эвакуацию.

Программа позволяет получить от 10 800 гривен до 12 300 гривен на каждого члена семьи – в зависимости от программы.

Важно! Заполнение формы является лишь записью в пункт сбора данных. А окончательное решение о выплате принимается после личного собеседования со специалистом фонда.

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Что еще известно о социальных выплатах

Денежную помощь могут ежемесячно получать жители Киева. Ее размер составляет от 1 200 до 2 500 гривен – в зависимости от категории. Начисление будет происходить через Укрпочту, на "Карточку киевлянина" и тому подобное.

В частности, количество социальных выплат в Украине уменьшится. Дело в том, что их планируют объединить в одну. Она будет называться базовая социальная помощь.