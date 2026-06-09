Яку грошову допомогу можуть отримати українці

Для того, аби претендувати на допомогу, слід належати хоча б до однієї з наведених категорій, про що повідомили за посиланням на заявку.

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Категорія 1. Це домогосподарства, які через воєнні дії були змушені залишити постійне місце проживання та повернулися з-за кордону в Україну. Проте обов’язкова умова у цьому випадку – це те, що повернення відбулося не раніше, ніж 3 місяці тому, але не пізніше ніж торік.

Категорія 2. Йдеться про домогосподарства, члени якого повернулися до місць постійного проживання після вимушеного переміщення в межах України, спричиненого воєнними діями. Обов’язкова умова: повернення відбулося не раніше ніж 3 місяці тому та не пізніше ніж торік.

Категорія 3. Домогосподарства, які фактично перемістилися та набули статусу внутрішньо переміщеної особи у період від 46 днів до 6 місяців тому через загрозу життю, обстріли чи обов'язкову евакуацію.

Категорія 4. Тут зазначені домогосподарства, які фактично перемістилися та набули статусу внутрішньо переміщеної особи у період менше, ніж 45 днів тому через загрозу життю, обстріли чи обов'язкову евакуацію.

Програма дозволяє отримати від 10 800 гривень до 12 300 гривень на кожного члена родини – залежно від програми.

Важливо! Заповнення форми є лише записом до пункту збору даних. А остаточне рішення про виплату приймається після особистої співбесіди з фахівцем фонду.

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Що ще відомо про соціальні виплати

Грошову допомогу можуть щомісячно отримувати мешканці Києва. Її розмір становить від 1 200 до 2 500 гривень – залежно від категорії. Нарахування відбуватиметься через Укрпошту, на "Картку киянина" тощо.

Зокрема, кількість соціальних виплат в Україні зменшиться. Річ у тім, що їх планують поєднати в одну. Вона називатиметься базова соціальна допомога.